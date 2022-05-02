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Окупанти знову обстріляли Миколаїв. Сталася пожежа

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Миколаїв, Понеділок 02 травня 2022 21:43
Окупанти знову обстріляли Миколаїв. Сталася пожежа Фото: Миколаїв сьогодні потрапив під ворожий обстріл (t.me/senkevichonline)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері, 2 травня, один з районів Миколаєва потрапив під ворожий обстріл. В результаті обстрілу спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича.

"Сьогодні увечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. Жертв та постраждалих немає", - розповів він.

За словами Сенкевича, рятувальники загасили пожежу за півгодини. Наразі у місті знову оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, 28 квітня окупанти обстріляли Миколаїв з систем залпового вогню "Смерч". Тоді снаряди поцілили у дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу.

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