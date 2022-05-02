Окупанти знову обстріляли Миколаїв. Сталася пожежа
Ввечері, 2 травня, один з районів Миколаєва потрапив під ворожий обстріл. В результаті обстрілу спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича.
"Сьогодні увечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. Жертв та постраждалих немає", - розповів він.
За словами Сенкевича, рятувальники загасили пожежу за півгодини. Наразі у місті знову оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, 28 квітня окупанти обстріляли Миколаїв з систем залпового вогню "Смерч". Тоді снаряди поцілили у дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.