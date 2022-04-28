Окупанти "Смерчами" атакували Миколаїв. Постраждала цивільна інфраструктура
Фото: Миколаїв атакували "Смерчами" (facebook com rnbou)
Російська армія знову атакувала місто Миколаїв. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню "Смерч".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Внаслідок атаки окупантів пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автомобілі та крамниці. Крім того, ворожі снаряди поцілили у дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу.
Наразі зараз немає інформації про постраждалих. Дані уточнюються.
Нагадаємо, вранці 25 квітня російські війська обстріляли Миколаїв "Смерчами". В результаті удару постраждала людина.
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