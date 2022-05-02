Оккупанты снова обстреляли Николаев. Произошел пожар
Фото: Николаев сегодня попал под вражеский обстрел (t.me/senkevichonline)
Вечером, 2 мая, один из районов Николаева попал под вражеский обстрел. В результате обстрела вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
"Сегодня вечером российские оккупанты снова обстреляли Корабельный район Николаева. В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. Жертв и пострадавших нет", - рассказал он.
По словам Сенкевича, спасатели потушили пожар за полчаса. Сейчас в городе снова объявлена воздушная тревога.
Напомним, 28 апреля оккупанты обстреляли Николаев из систем залпового огня "Смерч". Тогда снаряды попали в детские площадки и двор учебного заведения.
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