Обстріли у Миколаївській області. За минулу добу поранення отримали 15 осіб
У Миколаївській області за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 15 місцевих жителів. Дітей серед постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.
Станом на ранок 5 травня у лікарнях Миколаївської області знаходяться 157 жителів, які отримали поранення через ворожі обстріли.
"Усім найшвидшого одужання! Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - зазначила Замазєєва.
Нагадаємо, що через обстріли окупантами у Миколаєві пошкоджена контактна мережа, через це був змінений маршрут тролейбуса №2.
Також у місті без газу залишаються понад 290 абонентів через пошкодження газопроводів.
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