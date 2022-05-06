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Обстріли Миколаївської області: за добу поранені 5 людей

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Миколаївська область, П'ятниця 06 травня 2022 10:47
Обстріли Миколаївської області: за добу поранені 5 людей Фото: через обстріли Миколаївської області поранені 5 людей (MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів за минулу добу отримали поранення 5 людей. Всіх їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 153 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, що днем раніше в Миколаївській області за добу через ворожі обстріли поранення отримали 15 місцевих жителів.

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