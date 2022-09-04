Окупанти вночі обстріляли Слов'янськ, "звільнивши" від СТО і спортзалу
У ніч на 4 вересня російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Вадима Ляха в Facebook.
"У нас знову нічні обстріли. На щастя, без жертв. Цього разу місто "звільнили" від СТО і спортзалу в провулку Андріївському", - написав він.
Фото: окупанти вночі обстріляли Слов'янськ, "звільнивши" від СТО і спортзалу (facebook.com/Vadymlyakh)
Нагадаємо, в ніч на 3 вересня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську і Слов'янську.
Раньше російські війська обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.
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