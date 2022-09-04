Фото: окупанти вночі обстріляли Слов'янськ, "звільнивши" від СТО і спортзалу (facebook.com/Vadymlyakh)

У ніч на 4 вересня російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Вадима Ляха в Facebook.