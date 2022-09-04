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Окупанти вночі обстріляли Слов'янськ, "звільнивши" від СТО і спортзалу

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Слов'янськ, Неділя 04 вересня 2022 10:23
Окупанти вночі обстріляли Слов'янськ, "звільнивши" від СТО і спортзалу Фото: окупанти вночі обстріляли Слов'янськ, "звільнивши" від СТО і спортзалу (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 4 вересня російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Вадима Ляха в Facebook.

"У нас знову нічні обстріли. На щастя, без жертв. Цього разу місто "звільнили" від СТО і спортзалу в провулку Андріївському", - написав він.

Фото: окупанти вночі обстріляли Слов'янськ, "звільнивши" від СТО і спортзалу (facebook.com/Vadymlyakh)

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську і Слов'янську.

Раньше російські війська обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.

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Війна Росії проти України Слов'янськ Донецька область
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