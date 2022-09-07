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Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Слов'янську: під завалами можуть бути люди

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Донецьк, Середа 07 вересня 2022 08:26
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Слов'янську: під завалами можуть бути люди Фото: окупанти вдарили по багатоповерхівці в Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 7 вересня завдали ракетного удару по Слов'янську. Ракета потрапила в багатоповерховий будинок, внаслідок чого "склався" один з під'їздів. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Вадима Ляха в Facebook.

Всього за ранок, за словами міського голови, було два влучання. Одна з ракет потрапила в школу № 4, друга - в багатоповерховий будинок на вулиці Торській, 43.

"Склався" під'їзд. Під завалами можуть перебувати люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих поки невідома. Від ударної хвилі дісталося і сусіднім будинкам", - написав він.

Раніше повідомлялося, що за минулу ніч росіяни двічі накривали "Градом" Нікопольський район у Дніпропетровській області.

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Слов'янськ ракетный удар
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