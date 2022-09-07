Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Слов'янську: під завалами можуть бути люди

Російські війська вранці 7 вересня завдали ракетного удару по Слов'янську. Ракета потрапила в багатоповерховий будинок, внаслідок чого "склався" один з під'їздів. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Вадима Ляха в Facebook .

Всього за ранок, за словами міського голови, було два влучання. Одна з ракет потрапила в школу № 4, друга - в багатоповерховий будинок на вулиці Торській, 43.