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Окупанти обстрілюють міста з житлових районів Енергодара

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Дніпро, Понеділок 25 липня 2022 11:45
Окупанти обстрілюють міста з житлових районів Енергодара Фото: окупанти б'ють по містах з житлових районів Енергодару (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець Дніпропетровської області зі спальних районів захопленого Енергодару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

"Сьогодні вночі в різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет. Окупанти знову обстрілювали РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища", - розповів він.

За словами Орлова, цього разу окупанти вже навіть не робили спроб приховати факт обстрілів.

"Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це робили прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара", - додав він.

Нагадаємо, за останній тиждень окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.

До того ж 24 липня жителів Нікополя Дніпропетровської області попередили про загрозу нових обстрілів з боку Каховського водосховища.

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Дніпропетровська область
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