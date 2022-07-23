Весь тиждень окупанти атакують Нікополь: випустили понад 250 снарядів

За останній тиждень росіяни випустили по Нікополю в Дніпропетровській області понад 250 реактивних снарядів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Зазначається, що зокрема в ніч на 22 липня російські війська здійснили два обстріли по житлових масивах Нікополя з РСЗВ "Град", випустивши близько 100 реактивних снарядів.

Загинула 60-річна жінка. Пошкоджено 11 приватних будинків, господарські будівлі, перебитий газопровід і водопровід. Зруйновано залізничну колію.

Вілкул сказав, що обстріл проводився через Дніпро з району Енергодара з окупованої частини Запорізької області.

Увечері 21 липня голова Нікопольського рову Нікополя Євген Євтушенко попередив жителів, що російські війська можливо готуються до нового обстрілу міста з РСЗВ.

Нагадавши, цієї ночі у Нікополі також неспокійно, повідомлялося про приліт російського снаряда в одну з громад району.

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