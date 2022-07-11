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Окупанти обстріляли Бахмут запальними боєприпасами

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Донецька область, Понеділок 11 липня 2022 00:20
Окупанти обстріляли Бахмут запальними боєприпасами Фото: наслідки обстрілу Бахмута (скріншот з відео)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти обстріляли Бахмут запальними боєприпасами, згоріли кілька будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Як зазначається, унаслідок обстрілу згоріли сім будинків. На місці працюють рятувальники ДСНС.

"Росія цілеспрямовано знищує наші міста і села і винищує мирне населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти протягом усього дня обстрілюють населені пункти Донецької області. Через ворожий вогонь в регіоні зруйновані будинки, постраждали люди. Є загиблі мирні жителі.

У суботу, 9 липня, в Донецькій області три мирних жителі загинули унаслідок атак окупантів.

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Донецька область Бахмут
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