Росіяни весь день обстрілювали Донецьку область: загинуло двоє цивільних

Російські військові упродовж всього дня обстрілюють населені пункти Донецької області. Через ворожий вогонь в регіоні зруйновані будинки, постраждали люди. Є загиблі мирні мешканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

За його словами, найгарячіше - у Бахмутському районі.

У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та будинок - без постраждалих.

Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього - пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті - троє поранених.

У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор - один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу.

Вугледар росіяни обстріляли з артилерії - поранено одну людину. Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.

Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з Градів - без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві.