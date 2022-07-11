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Оккупанты обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами

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Донецкая область, Понедельник 11 июля 2022 00:20
Оккупанты обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами Фото: последствия обстрела Бахмута (скриншот из видео)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами, сгорели несколько домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Как отмечается, в результате обстрела сгорели семь домов. На месте работают спасатели ГСЧС.

"Россия целенаправленно уничтожает наши города и села и истребляет мирное население", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты на протяжении всего дня обстреливают населенные пункты Донецкой области. Из-за вражеского огня в регионе разрушены дома, пострадали люди. Есть погибшие мирные жители.

В субботу, 9 июля, в Донецкой области три мирных жителя погибли в результате атак оккупантов.

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Донецкая область Бахмут
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