Окупанти після обстрілу Антонівського мосту почали вивозити сім'ї з Херсона, - ОВА

У російських окупантів в Херсонській області почалася паніка через недавні удари українських військових по Антонівському і Каховському мостах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
За його словами, напередодні Антонівський міст був оточений по обидва боки, місцевих жителів не допускали.
"Також через ці події почався масовий вивіз сімей військових Росії, що жили в Херсоні", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, напередодні вночі ЗСУ завдали удару в районі Антонівського мосту. Вибухи були чутні в Новій Каховці та Чорнобаївці.
Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння і техніки, а також по опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.
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