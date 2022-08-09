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Окупанти після обстрілу Антонівського мосту почали вивозити сім'ї з Херсона, - ОВА

Фото: окупанти після обстрілу Антонівського мосту почали вивозити сім'ї з Херсона (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У російських окупантів в Херсонській області почалася паніка через недавні удари українських військових по Антонівському і Каховському мостах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, напередодні Антонівський міст був оточений по обидва боки, місцевих жителів не допускали.

"Також через ці події почався масовий вивіз сімей військових Росії, що жили в Херсоні", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, напередодні вночі ЗСУ завдали удару в районі Антонівського мосту. Вибухи були чутні в Новій Каховці та Чорнобаївці.

Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ завдали три удари по скупченню ворожого озброєння і техніки, а також по опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.

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ХерсонВійська РФВійна Росії проти України