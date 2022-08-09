Окупанти після обстрілу Антонівського мосту почали вивозити сім'ї з Херсона, - ОВА

У російських окупантів в Херсонській області почалася паніка через недавні удари українських військових по Антонівському і Каховському мостах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

За його словами, напередодні Антонівський міст був оточений по обидва боки, місцевих жителів не допускали.

"Також через ці події почався масовий вивіз сімей військових Росії, що жили в Херсоні", - додав глава ОВА.