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Оккупанты после обстрела Антоновского моста начали вывозить семьи из Херсона, - ОВА

Фото: Оккупанты после обстрела Антоновского моста начали вывозить семьи из Херсона (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У российских оккупантов в Херсонской области началась паника из-за недавних ударов украинских военных по Антоновскому и Каховскому мостам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, накануне Антоновский мост был окружен по обе стороны, местных жителей не допускали.

"Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных России, живших в Херсоне", - добавил глава ОВА.

Напомним, накануне ночью ВСУ нанесли удар в районе Антоновского моста. Взрывы были слышны в Новой Каховке и Чернобаевке.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ нанесли три удара по скоплению вражеского вооружения и техники, а также по опорному пункту в Херсонском районе и еще одному опорному пункту в Бериславском.

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