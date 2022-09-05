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У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

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Понеділок 05 вересня 2022 02:37
У Запоріжжі було чутно звуки вибухів Фото: У Запоріжжі було чутно звуки вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У ніч проти 5 вересня в Запоріжжі було чутно звуки вибухів. У місті та області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, вибухи пролунали близько 01:55 години. Громадян сповістили про загрозу ракетного удару за декілька хвинин до цього.

Варто зазначити, що місцеві мешканці, як тільки почули оголошення повітряної тривоги, повинні негайно пройти в уриття та перебувати там поки не прозвучить сигнал про відбій.

Нагадаємо, 4 вересня у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов заявив про прильоти в Холодногірському та Новобаварському районах міста.

Унаслідок атаки російських окупантів троє людей зазнали поранень.

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