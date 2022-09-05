У Запоріжжі було чутно звуки вибухів
У ніч проти 5 вересня в Запоріжжі було чутно звуки вибухів. У місті та області оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, вибухи пролунали близько 01:55 години. Громадян сповістили про загрозу ракетного удару за декілька хвинин до цього.
Варто зазначити, що місцеві мешканці, як тільки почули оголошення повітряної тривоги, повинні негайно пройти в уриття та перебувати там поки не прозвучить сигнал про відбій.
Нагадаємо, 4 вересня у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов заявив про прильоти в Холодногірському та Новобаварському районах міста.
Унаслідок атаки російських окупантів троє людей зазнали поранень.
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