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У Миколаєві була чутна серія вибухів

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Миколаїв, Неділя 14 серпня 2022 02:34
У Миколаєві була чутна серія вибухів Фото: у Миколаєві пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві вночі 14 серпня пролунала серія вибухів. Перші вибухи були зафіксовані о 01:55.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини N.

Повідомляється, що о 01:55 була оголошена повітряна тривога. До закінчення тривоги рекомендується перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 13 серпня у Миколаєві прогриміли вибухи, а майже через 10 хвилин після цього в області була оголошена повітряна тривога.

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