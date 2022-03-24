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Окупанти вночі обстрілювали Чернігів. Застосовували артилерію та авіабомби

Фото: Чернігів в ніч на 24 березня обстріляли (t.me/nexta_live)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська в ніч на 24 березня знову обстріляли Чернігів. Ворожі сили застосували артилерію та авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Як пройшла ніч. По області в цілому ситуація контрольована там, де може бути контрольована; і незрозуміла там, де зараз нема доступу. По Чернігову гатили всю ніч: артобстріли, авіаобстріли. Чернігову знов дісталося, прилітало, але Чернігів незламний", - зазначив Чаус.

Нагадаємо, вчора російські війська з моря обстріляли центр Харкова. Окупанти з кораблів запустили ракети типу "Калібр".

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