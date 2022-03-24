Оккупанты ночью обстреливали Чернигов. Применяли артиллерию и авиабомбы

Российские оккупационные войска в ночь на 24 марта снова обстреляли Чернигов. Вражеские силы применили артиллерию и авиабомбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Как прошла ночь. По области в целом ситуация контролируется там, где может быть контролируемая; и непонятная там, где сейчас нет доступа. По Чернигову били всю ночь: артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову вновь досталось, прилетало, но Чернигов несокрушим", - отметил Чаус.
Напомним, вчера российские войска с моря обстреляли центр Харькова. Оккупанты с кораблей запустили ракеты типа "Калибр".
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