UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью обстреливали Чернигов. Применяли артиллерию и авиабомбы

Фото: Чернигов в ночь на 24 марта обстреляли (t.me/nexta_live)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска в ночь на 24 марта снова обстреляли Чернигов. Вражеские силы применили артиллерию и авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Как прошла ночь. По области в целом ситуация контролируется там, где может быть контролируемая; и непонятная там, где сейчас нет доступа. По Чернигову били всю ночь: артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову вновь досталось, прилетало, но Чернигов несокрушим", - отметил Чаус.

Напомним, вчера российские войска с моря обстреляли центр Харькова. Оккупанты с кораблей запустили ракеты типа "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуЧернигов