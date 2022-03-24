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Центр Харкова обстріляли ракетами "Калібр", випущеними з моря, - ОВА

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Харків, Четвер 24 березня 2022 09:28
Центр Харкова обстріляли ракетами "Калібр", випущеними з моря, - ОВА Фото: Харків обстріляли з моря (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у середу, 23 березня, обстріляли центр Харкова, застосувавши ракети "Калібр". Атака була здійснена із кораблів Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною. Крім того, у нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілам із застосуванням ракети типу "Калібр", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас уже прилітає", - зазначив Синєгубов.

За його словами, найкритичнішою точкою в Харківської області залишається місто Ізюм. Вчора постраждало місто Балаклея, а вже зранку 24 березня окупанти завдали удари по місту Золочів.

"Ми стежимо за цим і, звичайно, що намагаємося довести гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це і залишається досить складно задачею, оскільки ворог нам не дає і не погоджує, відповідно, зелених коридорів для доставки", - додав очільник області.

Нагадаємо, за місяць війни Росії проти України загинуло вже 128 дітей, ще 172 дитини отримали поранення.

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