Окупанти вночі обстрілювали Чернігів. Застосовували артилерію та авіабомби
Фото: Чернігів в ніч на 24 березня обстріляли (t.me/nexta_live)
Російські окупаційні війська в ніч на 24 березня знову обстріляли Чернігів. Ворожі сили застосували артилерію та авіабомби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Як пройшла ніч. По області в цілому ситуація контрольована там, де може бути контрольована; і незрозуміла там, де зараз нема доступу. По Чернігову гатили всю ніч: артобстріли, авіаобстріли. Чернігову знов дісталося, прилітало, але Чернігів незламний", - зазначив Чаус.
Нагадаємо, вчора російські війська з моря обстріляли центр Харкова. Окупанти з кораблів запустили ракети типу "Калібр".
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