ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ночью обстреливали Чернигов. Применяли артиллерию и авиабомбы

Новина українською →
Чернигов, Четверг 24 марта 2022 09:57
Оккупанты ночью обстреливали Чернигов. Применяли артиллерию и авиабомбы Фото: Чернигов в ночь на 24 марта обстреляли (t.me/nexta_live)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска в ночь на 24 марта снова обстреляли Чернигов. Вражеские силы применили артиллерию и авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Как прошла ночь. По области в целом ситуация контролируется там, где может быть контролируемая; и непонятная там, где сейчас нет доступа. По Чернигову били всю ночь: артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову вновь досталось, прилетало, но Чернигов несокрушим", - отметил Чаус.

Напомним, вчера российские войска с моря обстреляли центр Харькова. Оккупанты с кораблей запустили ракеты типа "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Чернигов
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц войны с Россией. План Путина в Украине провалился
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц войны с Россией. План Путина в Украине провалился