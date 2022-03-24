Оккупанты ночью обстреливали Чернигов. Применяли артиллерию и авиабомбы

"Как прошла ночь. По области в целом ситуация контролируется там, где может быть контролируемая; и непонятная там, где сейчас нет доступа. По Чернигову били всю ночь: артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову вновь досталось, прилетало, но Чернигов несокрушим", - отметил Чаус.