ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вночі з "Градів" обстріляли Нікопольський район: є поранені

Новость на русском →
Вівторок 06 вересня 2022 08:05
Окупанти вночі з "Градів" обстріляли Нікопольський район: є поранені Фото: Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 6 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вночі знову обстріляно Нікопольщину. Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами", - розповів посадовець.

Резніченко зазначив, що ворог завдав ударів по житлових кварталах Нікополя.

Внаслідок атаки загарбників поранень зазнали чоловік і жінка - їх госпіталізували. Медики оцінюють стан постраждалих як середньої важкості.

Окрім цього, у місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по:

  • дитячому садочку;
  • двох ліцеях;
  • центру технічної творчості;
  • спортивному клубу.

"У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади уже працюють. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих та руйнацій", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. Унаслідок атаки ворога загинула місцева мешканка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії