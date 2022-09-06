Окупанти вночі з "Градів" обстріляли Нікопольський район: є поранені

Російські окупанти у ніч на 6 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вночі знову обстріляно Нікопольщину. Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами", - розповів посадовець.

Резніченко зазначив, що ворог завдав ударів по житлових кварталах Нікополя.

Внаслідок атаки загарбників поранень зазнали чоловік і жінка - їх госпіталізували. Медики оцінюють стан постраждалих як середньої важкості.

Окрім цього, у місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по:

дитячому садочку;

двох ліцеях;

центру технічної творчості;

спортивному клубу.

"У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади уже працюють. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих та руйнацій", - додав глава ОВА.