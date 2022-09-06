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Оккупанты ночью из "Градов" обстреляли Никопольский район: есть раненые

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Вторник 06 сентября 2022 08:05
Оккупанты ночью из "Градов" обстреляли Никопольский район: есть раненые Фото: Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 6 сентября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки врага ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночью снова обстреляно Никопольщину. Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами", - рассказал чиновник.

Резниченко отметил, что враг нанес удары по жилым кварталам Никополя.

В результате атаки захватчиков ранения получили мужчина и женщина, их госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Кроме этого, в городе повреждены 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по:

  • детском саду;
  • двум лицеям;
  • центру технического творчества;
  • спортивному клубу.

"В городе искорежены несколько газопроводов и автомобилей. Зацепило и несколько линий электропередач. Без света более 2 000 семей. Аварийные бригады уже работают. В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших и разрушений", - добавил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки врага погибла местная жительница.

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