Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів про жертву та руйнування

У ніч проти 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. Унаслідок атаки ворога загинула місцева мешканка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського мера Ігоря Терехова.

Міський голова розповів, що росіяни завдали ракетного удару по Індустріальному району. "В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки", - зазначив Терехов. За словами мера, в дургому випадку ракета прилетіла неподалік цивільної будівлі. Від розльоту осколків спалахнула пожежа. Постраждалих унаслідок обстрілів немає.