Українські військові відтіснили окупантів з "Азовсталі", - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича під час телемарафону.

При цьому Арестович наголосив, що наразі в районі заводу продовжуються бої. Наші військові продовжують стримувати переважаючі сили супротивника.

“Вчора увійшли російські війська на територію “Азовсталі”, але було вибито нашими захисниками. Наразі узагальнюємо інформацію”, - розповів радник голови ОП.

Нагадаємо, що вчора командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому повідомив, що війська РФ вже другий день перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Там точаться важкі бої.

Також раніше Арестович заявляв, що на Азовсталі склалася критична ситуація. Президент України Володимир Зеленський докладає максимальної кількості зусиль, щоб вирішити проблему дипломатичним шляхом.

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