Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників, - Гайдай

Обстріли Сєвєродонецька (Луганська область) настільки масштабні, що місту не вистачає рятувальників. Російські обстріли призводять до масових пожеж у житлових кварталах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, вчора окупанти зосередилися на обстрілі житлових кварталів та об'єктів інфраструктури Сєвєродонецька.

"У Сєвєродонецьку вчора горіли будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп і багато інших об'єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників - вони просто не можуть бути всюди одночасно", - зазначив він.

Напередодні в результаті російських обстрілів горіли будинки по вул. Агафонова, Вілесова, Гагаріна, Гоголя, Курчатова, шосе Будівельників, пр. Гвардійський. Також горіла школа та лісгосп.