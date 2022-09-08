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Окупанти надумали "евакуювати" жінок та дітей з Куп'янська

Фото: окупанти надумали "евакуювати" жінок та дітей з Куп'янська (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ оголосили про так звану "евакуацію" із Куп'янська Харківської області. Вони вивозять із захопленого міста жінок і дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "РІА Новини".

З такою заявою виступив так званий "голова адміністрації міста" Віталій Ганчев.

"На сьогодні у Куп'янську складається така ситуація, що ми змушені забезпечити евакуацію населення, принаймні дітей, жінок через те, що місто постійно знаходиться під терором, постійні ракетні атаки з боку збройних формувань України, які не залишають спроб зруйнувати інфраструктуру міста", - сказав він.

Що відомо про ситуацію в Куп'янську

Варто зазначити, що місто Куп'янськ Харківської області знаходиться в окупації ще з 27 лютого 2022 року. Цього дня мер Куп’янська Геннадій Мацегора пішов на співпрацю з окупантами та заявив про перехід міста під контроль російської армії.

Сьогодні в ефірі телемарафону депутат Куп'янської міськради Вадим Крохмаль прокоментував можливість виїзду з міста.

"Ще у понеділок через дамбу у Печенігах був виїзд. На сьогодні, як мені відомо, з Куп'янська випускають, але нікого не запускають. Сьогодні ще є можливість (виїхати - ред.), хоч з кожним днем ця ситуація погіршується. Наскільки мені відомо, є черги навіть на кордон до Росії", - розповів Крохмаль.

Контрнаступ ЗСУ

Останнім часом все частіше з'являється інформація в ЗМІ та міжнародних аналітиків про контрнаступ ЗСУ у Харківській області, а окупанти все частіше "нервово" коментують ситуацію.

Так, нещодавно, 5 вересня українські військові завдали удару по районах скупчення військ РФ у районі Семенівки та самого Куп’янська.

Не мало важливим є і той факт, що сьогодні Інститут вивчення війни (ISW) заявив, українські військові, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма - просунулися як мінімум на 20 км і здобули 400 квадратних кілометрів в Харківській області.

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ХарківевакуаціяКупянск