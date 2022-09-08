Оккупанты надумали "эвакуировать" женщин и детей из Купянска

С таким заявлением выступил так называемый "глава администрации города" Виталий Ганчев.

"На сегодня в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города", - сказал он.

Что известно о ситуации в Купянске

Стоит отметить, что город Купянск Харьковской области находится в оккупации еще с 27 февраля 2022 года. В этот день мэр Купянска Геннадий Мацегора пошел на сотрудничество с оккупантами и заявил о переходе города под контроль российской армии.

Сегодня в эфире телемарафона депутат Купянского горсовета Вадим Крохмаль прокомментировал возможность выезда из города.

"Еще в понедельник через дамбу в Печенегах был выезд. На сегодня, как мне известно, из Купянска выпускают, но никого не запускают. Сегодня еще есть возможность (уехать - ред.), хотя с каждым днем эта ситуация ухудшается. Насколько мне известно, есть очереди даже на границу в Россию", - рассказал Крохмаль.

Контрнаступление ВСУ

В последнее время все чаще появляется информация в СМИ и международных аналитиков о контрнаступление ВСУ в Харьковской области, а оккупанты все чаще "нервно" комментируют ситуацию.

Так, недавно, 5 сентября украинские военные нанесли удар по районам скопления войск РФ в районе Семеновки и самого Купянска.

Не мало важным является и тот факт, что сегодня Институт изучения войны (ISW) заявил, украинские военные, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление на северо-запад от Изюма - продвинулись как минимум на 20 км и получили 400 квадратных километров в Харьковской области.

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