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Окупанти почали вивозити вкрадене українське зерно з Бердянська

Фото: Росія продовжує вивозити вкрадене українське зерно (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни почали вивозити з Бердянська вкрадене в України зерно. Судно з 7 тисячами тонн зерна вже пішло з місцевого порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

"З порту в Бердянську після декількох місяців простою пішло перше судно з 7 тисячами тонн зерна", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що українське зерно буде відправлено в "дружні" країни Росії.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла з території України близько 400 тисяч тонн зерна. Зокрема, супутник зафіксував черговий факт вивезення Росією українського зерна до Сирії.

Крім того, в "ДНР" заявили про намір вивезти з Маріуполя крадену сталь.

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Російська Федерація