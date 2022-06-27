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Ватажок "ДНР" анонсував масове вивезення краденої сталі з Маріуполя

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Понеділок 27 червня 2022 20:49
Ватажок "ДНР" анонсував масове вивезення краденої сталі з Маріуполя Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив, що найближчими днями до Маріупольського порту буде підведено електрику, що дозволить повністю запустити його роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Пушиліна для РосЗМІ.

Він підкреслив, що водо- і електропостачання морського порту Маріуполя буде відновлено до кінця червня, що дозволить відновити експорт та імпорт продукції.

Нагадаємо, російські війська вивозять зерно і металопродукцію, вкрадену на тимчасово окупованих територіях України. Факти грабежу вони показують у федеральних новинах: так, нещодавно в сюжеті на російському ТБ показали, як вантажать крадений метал на судно РМ-3, яке згодом відбуло в Ростов.

Як відомо, раніше ММКІ й "Азовсталь" звернулися в Офіс генерального прокурора з проханням порушити кримінальне провадження за фактом крадіжки металопродукції з Маріупольського порту.

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ДНР Пушилин
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