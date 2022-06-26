Скільки зерна Росія вивезла з України: відповідь Мінагрополітики

З початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла з території України близько 400 тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в коментарі Радіо Свобода .

"На момент фактичної окупації на цих територіях було близько півтора мільйона тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн", - зазначив він.

За його словами, в українських сховищах є ще понад мільйон тонн зерна, проте наразі його доля невизначена. Говорити про плани щодо експорту можна лише після деокупації.

Крім того, Висоцький підкреслив, що Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру України.