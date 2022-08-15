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Зворотня депортація. З Росії до Маріуполя повертають українців

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Маріуполь, Понеділок 15 серпня 2022 12:43
Зворотня депортація. З Росії до Маріуполя повертають українців Фото: Росія повертає додому раніше депортованих українців (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії зафіксували перший факт зворотної депортації українців. Вони стали проблемою для місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, із російського Пскова до Маріуполя повертають 60 українців. У суботу, 13 серпня, їх примусово завантажили у два причіпних вагони та відправили до Ростова-на-Дону. Там українців зустрінуть представники так званої "ДНР".

"Більшість з цих людей немає вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти намагаються затягнути жителів окупованого Маріуполя на війну. Вони розсилали СМС-повідомлення про мобілізацію.

Також жителі Маріуполя почали отримувати від росіян повідомлення з пропозицією "роботи".

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