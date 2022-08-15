У Маріуполі окупанти вигадали новий спосіб, як забрати чоловіків на війну

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжується прихована мобілізація. Чоловіків намагаються заманити нібито на роботу, а потім відправити на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя.

Окупанти розсилають жителям повідомлення і пропонують працювати у так званій "державній воєнізованій гірничорятувальній службі". Людям пропонуються влаштуватися нібито водіями та машиністами. На "роботу" відправляють в окуповані Донецьк, Горлівку та Макіївку. Міськрада запевняє, що таким чином чоловіків намагаються мобілізувати. "Росіяни хочуть використовувати мирних маріупольців у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції", - йдеться у повідомленні. У міській раді закликають не вестися на пропозиції окупантів та евакуюватися у більш безпечні регіони. Фото: окупанти розсилають жителям Маріуполя смс з пропозиціями "роботи" (t.me/mariupolrada)