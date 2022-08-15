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У Маріуполі окупанти вигадали новий спосіб, як забрати чоловіків на війну

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Маріуполь, Понеділок 15 серпня 2022 11:16
У Маріуполі окупанти вигадали новий спосіб, як забрати чоловіків на війну Фото: окупанти намагаються забрати жителів Маріуполя на війну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжується прихована мобілізація. Чоловіків намагаються заманити нібито на роботу, а потім відправити на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя.

Окупанти розсилають жителям повідомлення і пропонують працювати у так званій "державній воєнізованій гірничорятувальній службі". Людям пропонуються влаштуватися нібито водіями та машиністами.

На "роботу" відправляють в окуповані Донецьк, Горлівку та Макіївку. Міськрада запевняє, що таким чином чоловіків намагаються мобілізувати.

"Росіяни хочуть використовувати мирних маріупольців у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції", - йдеться у повідомленні.

У міській раді закликають не вестися на пропозиції окупантів та евакуюватися у більш безпечні регіони.

У Маріуполі окупанти вигадали новий спосіб, як забрати чоловіків на війну

Фото: окупанти розсилають жителям Маріуполя смс з пропозиціями "роботи" (t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, раніше жителі Маріуполя почали отримувати від росіян СМС-повідомлення про мобілізацію.

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