Окупанти з початку війни випустили по Україні 1370 ракет і вбили 148 дітей, - Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові випустили 1370 ракет. Крім того, під час обстрілів і авіанальотів загинуло 148 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, через російську агресію понад 10 мільйонів українців були змушені покинути свої будинки. Також з початку війни окупанти знищили 15 українських аеропортів. "Кожен день загарбники здійснюють звірства. Не пробачимо путінських злочинців!" - йдеться в повідомленні відомства.