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Окупанти з початку війни випустили по Україні 1370 ракет і вбили 148 дітей, - Міноборони

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П'ятниця 01 квітня 2022 02:27
Окупанти з початку війни випустили по Україні 1370 ракет і вбили 148 дітей, - Міноборони Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові випустили 1370 ракет. Крім того, під час обстрілів і авіанальотів загинуло 148 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, через російську агресію понад 10 мільйонів українців були змушені покинути свої будинки. Також з початку війни окупанти знищили 15 українських аеропортів.

"Кожен день загарбники здійснюють звірства. Не пробачимо путінських злочинців!" - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, в ООН сформували комісію з розслідування військових злочинів Росії в Україні. До складу комісії увійдуть три експерти, яких призначив президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас.

Раніше постійний представник Великобританії при ООН Барбара Вудвард завила про те, що війна Росії проти України може викликати голод у всьому світі.

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