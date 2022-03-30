Війна Росії проти України може викликати голод у всьому світі, - постпред Британії в ООН

Фото: війна РФ проти України може викликати голод у світі (Getty Images)

Повномасштабна війна Росії проти України посилює продовольчу кризу в світі. Це може призвести до швидкого поширення голоду на планеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Великобританії при ООН Барбару Вудвард.

"Зараз ми спостерігаємо стрімке зростання цін на енергоносії і глобальну відсутність продовольчої безпеки, що найсильніше б'є по найбільш уразливих верств населення", - сказала вона в ході засідання Радбезу ООН. Дипломат додала, що сьогодні майже кожна країна-член ООН відчуває наслідки війни Росії проти України. За її словами, світ опинився перед загрозою дестабілізації, викликаної голодом. В результаті існує ризик того, що без їжі залишаться діти. "Апетит Росії до війни позбавляє світ їжі", - сказала Вудвард.