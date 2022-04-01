Оккупанты с начала войны выпустили по Украине 1370 ракет и убили 148 детей, - Минобороны

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные выпустили 1370 ракет. Кроме того, во время обстрелов и авианалетов погибло 148 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, из-за российской агрессии более 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Также с начала войны оккупанты уничтожили 15 украинских аэропортов. "Каждый день захватчики совершают зверства. Не простим путинских преступников!" - говорится в сообщении ведомства.