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Ситуація в Золотому й Петровському залишається напруженою: ОБСЄ зафіксувала 67 порушень

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Україна, Субота 07 серпня 2021 03:49
Ситуація в Золотому й Петровському залишається напруженою: ОБСЄ зафіксувала 67 порушень Фото: ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 67 порушень (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на Донбасі 67 порушень режиму припинення вогню. Ситуація залишається напруженою на ділянках розведення військ у Золотому та Петровському та на інших територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 6 серпня.

Найбільше порушень "тиші" сталося в Донецькій області. Тут ОБСЕ зафіксувала 57 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 20 вибухів (7 вибухів від вихідного артилерійського вогню і 13 вибухів невизначеного походження).

Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню відбулися на ділянці розведення в районі н. п. Петровське, непідконтрольному українському уряду. Також була неспокійною ситуація в районі Лебединського.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 5 вибухів невизначеного походження.

При цьому всі порушення режиму припинення вогню відбулися в північному напрямку від ділянки розведення в районі Золотого.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі 10 разів за добу порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів окупантів було поранено мирного жителя.

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