ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Минулої доби на Донбасі вісім порушень "тиші", один український військовий дістав поранення

Новость на русском →
Четвер 05 серпня 2021 08:11
Минулої доби на Донбасі вісім порушень "тиші", один український військовий дістав поранення Фото: за добу на Донбасі 8 порушень перемир'я (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Так, обстріли зафіксовані:

  • поблизу Павлополя та Гранітного застосовували станкові протитанкові гранатомети.
  • біля Південного - використання артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • біля Мирного - станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
  • біля Новотошківського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • неподалік Золотого-4 - автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
  • в Луганській області - проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров’я - задовільний.

Станом на 7 ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас бойовики Обстріл Авдіївки
NEWS
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні