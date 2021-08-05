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Обстріл багатоповерхівки в Красногорівці: штаб ООС показав наслідки

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Красногорівка, Четвер 05 серпня 2021 11:29
Обстріл багатоповерхівки в Красногорівці: штаб ООС показав наслідки Фото: у Красногорівці обстріляли багатоповерхівку (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні бойовики здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка. В результаті чого було пошкоджено багатоповерхівку та поранено місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об’єднаних сил.

"5 серпня 2021 року, близько 8-ої години ранку, російські найманці здійснили обстріл з протитанкових гармат МТ-12 населеного пункту Красногорівка Донецької області. Внаслідок чого тяжко поранений місцевий житель та пошкоджено цивільні будинки", - йдеться у повідомленні.

Наразі українська сторона СЦКК перебуває на місці події, здійснюючи фотофіксацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення в Україні.

У штабі операції Об’єднаних сил опублікували перші фото наслідків обстрілу бойовиками.

Фото: у Красногорівці бойовики обстріляли багатоповерхівку (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявив, що бойовики обстріляли багатоповерхівку в Донецькій області.

Додамо, минулої доби на Донбасі вісім порушень "тиші", один український військовий дістав поранення.

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Донецьк бойовики Красногоровка
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