Обстріл багатоповерхівки в Красногорівці: штаб ООС показав наслідки
Сьогодні бойовики здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка. В результаті чого було пошкоджено багатоповерхівку та поранено місцевого жителя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об’єднаних сил.
"5 серпня 2021 року, близько 8-ої години ранку, російські найманці здійснили обстріл з протитанкових гармат МТ-12 населеного пункту Красногорівка Донецької області. Внаслідок чого тяжко поранений місцевий житель та пошкоджено цивільні будинки", - йдеться у повідомленні.
Наразі українська сторона СЦКК перебуває на місці події, здійснюючи фотофіксацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення в Україні.
У штабі операції Об’єднаних сил опублікували перші фото наслідків обстрілу бойовиками.
Фото: у Красногорівці бойовики обстріляли багатоповерхівку (facebook.com/pressjfo.news)
Нагадаємо, раніше керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявив, що бойовики обстріляли багатоповерхівку в Донецькій області.
Додамо, минулої доби на Донбасі вісім порушень "тиші", один український військовий дістав поранення.