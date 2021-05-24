Окупанти "ЛДНР" на зборах резервістів формують нові підрозділи, - ГУР

На окупованому Донбасі бойовики оголосили збори резервістів. Українська сторона вважає, що вони формують нові підрозділи.

За його словами, минулого тижня в ОРДЛО оголосили збори резервістів і багатьох жителів зобов'язали прибути до "військкоматів". При цьому, за даними розвідки, всі навчання в так званих "ЛНР" і " ДНР " проходять відповідно до керівних документів Збройних сил Російської Федерації.

"Військова розвідка України відзначає чіткий контроль за заходами бойової та оперативної підготовки в зазначених армійських корпусах з боку російського Південного військового округу. Представники штабу цього округу і 8 російської армії контролюють і надають методичну допомогу бойовикам, а потім звітують в Генеральний штаб ЗС РФ про проведені заходи", - зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що навчання проводилися з метою створення нових підрозділів у складі збройних формувань, їх бойового злагодження, а також набору нових бойовиків. Загалом окупаційні військкомати залучили понад 6 000 резервістів.