Оккупанты "ЛДНР" на сборах резервистов формируют новые подразделения, - ГУР

По его словам, на прошлой неделе в ОРДЛО объявили сборы резервистов и многих жителей обязали прибыть в "военкоматы". При этом, по данным разведки, все учения в так называемых "ЛНР" и "ДНР" проходят в соответствии с руководящими документами Вооруженных сил Российской Федерации.

"Военная разведка Украины отмечает четкий контроль за мерами боевой и оперативной подготовки в указанных армейских корпусах со стороны российского Южного военного округа. Представители штаба этого округа и 8 российской армии контролируют и оказывают методическую помощь боевикам, а затем отчитываются в Генеральный штаб ВС РФ о проведенных мероприятиях", - отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что учения проводились с целью создания новых подразделений в составе вооруженных формирований, их боевого слаживания, а также набора новых боевиков. Всего оккупационные военкоматы привлекли более 6 000 резервистов.