Росія провела військові навчання в окупованому Криму

Фото: військовий корабель РФ (mil.ru)

Російська Федерація провела військові навчання в окупованому Криму. Бойові кораблі відпрацьовували підготовку до бою у разі атаки з повітря.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

Навчання пройшли 26 грудня на кораблях Чорноморського флоту в пунктах базування Севастополь і Новоросійськ. Вчення називалися "Заступлення корабля в бойове чергування".

"Мета навчань - відпрацювання дій особового складу бойових постів та командних пунктів кораблів при здійсненні екстреного виходу з пункту базування, веденні бою проти засобів повітряного нападу противника, а також перевірка організації приготування кораблів до заступництва в бойове чергування", - повідомили в РФ.

Вчення пройшло у всіх корабельних з'єднаннях Чорноморського флоту РФ.

Раніше РБК-Україна писало, що НАТО планує посилити підтримку України на тлі агресії Росії в Чорноморському регіоні.

Також повідомлялося, що на початку грудня Генеральна асамблея ООН підтримала проект посиленою резолюції України про російської мілітаризації окупованого Криму. Документ підтримали понад 60 країн-учасниць.