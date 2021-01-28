Росія розгорнула в Криму протикорабельний комплекс "Бастіон"

Фото: комплекс "Бастіон" (structure.mil.ru)

Російські війська розгорнули в окупованому Криму протикорабельний ракетний комплекс "Бастіон" зі складу Чорноморського флоту. Розгортання відбулося в рамках навчань на території окупованого півострову.

Про це повідомило Міністерство оборони РФ.

#Видео Кадры развертывания береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» в ходе учения на Черноморском... Posted by Минобороны России on Thursday, January 28, 2021

Після прибуття в призначений район бойові розрахунки розгорнули комплекси "Бастіон" до бойового застосування, а також виконали підготовку до умовних стрільб.

"Наступним етапом польового виходу дивізіону "Бастіон" стане проведення спільного навчання з екіпажем одного з фрегатів Чорноморського флоту", - розповіли в російському відомстві.

Зазначається, що в тренувальному заході беруть участь 15 одиниць техніки та близько 100 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Росія проводила в окупованому Криму військові навчання з бойовими кораблями. Флот відпрацьовував підготовку до бою у разі атаки з повітря.

Додамо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Альянс збільшувати витрати на оборону через агресивні дії Росії.