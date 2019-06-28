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Окупанти в Криму нарахували 40 млрд доларів "збитків" від України

Новини » Політика    28.06.2019 - 19:29
Окупанти в Криму нарахували 40 млрд доларів "збитків" від України
Фото: КПВВ Каланчак (УНІАН)

Підрахунками займалася спеціальні групи

Окупаційна адміністрація Криму провела підрахунки "убытков" від дій України в період з 1991 і 2013 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з отриманими даними, збиток від "українського періоду" склав 2,5 трлн рублів (близько 40 млрд доларів).

Представники окупаційної адміністрації стверджують, що брали показник внутрішнього валового продукту за станом на 1991 і 2013 роки. Крім того, за її даними, влада України направляла недостатньо коштів для утримання мереж ЖКГ.

Окремим блоком у доповіді відзначені втрати від енергоблокади півострова в 2015 році з боку України - загальний збиток, понесений суб'єктами господарювання, оцінено в 1 млрд рублів, недоотримана вигода - в 1,5 млрд рублів.

Нагадаємо, вперше ідею підрахунку збитку, понесеного Кримом від України, озвучив голова Держдуми В'ячеслав Володін 16 березня в Сімферополі. Для вивчення цього питання в окупаційній адміністрації Криму були сформовані спеціальні робочі групи.

Зазначимо, Латвія та Естонія мають намір стягнути з РФ плату за радянську окупацію. Спеціальна комісія Латвії оголосила, що приблизний збиток, який був нанесений економіці Латвії за час окупації СРСР, становить 185 млрд євро. Також демографічні втрати і збиток в навколишньому середовищі були оцінені в кілька десятків мільярдів євро.

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