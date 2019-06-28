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Оккупанты в Крыму насчитали 40 млрд долларов "убытков" от Украины

Новости » Политика    28.06.2019 - 19:29
Оккупанты в Крыму насчитали 40 млрд долларов "убытков" от Украины
Фото: КПВВ Каланчак (УНИАН)

Подсчетами занималась специальные группы

Оккупационная администрация Крыма провела подсчеты "убытков" от действий Украины в период с 1991 и 2013 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно полученным данным, ущерб от "украинского периода" составил 2,5 трлн российских рублей (около 40 млрд долларов).

Представители оккупационной администрации утверждают, что брали показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы. Кроме того, по ее данным, власти Украины направляли недостаточно средств для содержания сетей ЖКХ.

Отдельным блоком в докладе отмечены потери от энергоблокады полуострова в 2015 году со стороны Украины - общий ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, оценен в 1 млрд рублей, недополученная выгода - в 1,5 млрд рублей.

Напомним, впервые идею подсчета ущерба, понесенного Крымом от Украины, озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта в Симферополе. Для изучения этого вопроса в оккупационной администрации Крыма были сформированы специальные рабочие группы.

Отметим, Латвия и Эстония намерены взыскать с РФ плату за советскую оккупацию. Специальная комиссия Латвии объявила, что примерный ущерб, который был нанесен экономике Латвии за время оккупации СССР, составляет 185 млрд евро. Также демографические потери и ущерб в окружающей среде был оценен в несколько десятков миллиардов евро.

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