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Держдума РФ замовила підрахунок "шкоди" Криму від України

Новини » Політика    02.06.2019 - 17:23
Держдума РФ замовила підрахунок "шкоди" Криму від України
Фото: Держдума РФ (duma.gov.ru)

Заявки на участь у тендері прийматимуть до 27 червня

На сайті російських держзакупівель було розміщено тендер на виконання так званого дослідження "оцінки збитків", завданих окупованому півострову Крим у період з 1991 по 2014 рік, коли до анексії півострів знаходився під контролем влади України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Повідомляється, що початкова вартість проведення дослідження складає 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тис. доларів США).

Замовником цього дослідження стала Державна дума РФ, яка хоче побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя півострів в період СРСР, у складі України та після окупації.

Заявки приймаються до 27 червня 2019 року, а 11 липня за підсумками конкурсу мають обрати виконавця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Держдума РФ створила групу для оцінки збитку від "української анексії Криму". Голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті, яка оцінить збитки від "дій України економіці Кримського півострова", спецгрупу очолить перший віце-спікер Держдуми Іван Мельников.

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