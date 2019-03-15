У Держдумі РФ планують стягнути з України збитки за "анексію Криму

Фото: В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)

Україну звинуватили у начебто руйнуванні економіки Криму

Російській Федерації необхідно стягнути з України компенсацію нібито за "анексію" Крыма (мається на увазі період з 1954 року, коли півострів увійшов до складу УРСР). Про це заявив спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Володіна, російській стороні ще потрібно підрахувати збитки за "страшний період, який Крим провів у складі України".

"Україна фактично обійшлася з Кримом дуже і дуже непорядно. Були порушені основоположні права громадян: право на мову, право на освіту рідною мовою, зруйновано економіку Криму та Севастополя - фактично анексія", - заявив він.

Він також зазначив, що в української влади нібито була відсутня правова основа для скасування поста президента Автономної республіки Крим та її конституції.

"Прорахувати, скільки втратила економіка Криму, скільки втратив народ, які права були порушені. І через наші парламентські структури європейські ми з вами візьмемо і зобов'яжемо Україну компенсувати це", - додав Володін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін планує відвідати окупований Крим на п'ятиріччя анексії.

Зазначимо, на щорічній прес-конференції в грудні 2018 року він заперечував анексію Криму.