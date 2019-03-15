ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Держдумі РФ планують стягнути з України збитки за "анексію Криму

Новини » Політика    15.03.2019 - 13:42
У Держдумі РФ планують стягнути з України збитки за "анексію Криму
Фото: В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)

Україну звинуватили у начебто руйнуванні економіки Криму

Російській Федерації необхідно стягнути з України компенсацію нібито за "анексію" Крыма (мається на увазі період з 1954 року, коли півострів увійшов до складу УРСР). Про це заявив спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Володіна, російській стороні ще потрібно підрахувати збитки за "страшний період, який Крим провів у складі України".

"Україна фактично обійшлася з Кримом дуже і дуже непорядно. Були порушені основоположні права громадян: право на мову, право на освіту рідною мовою, зруйновано економіку Криму та Севастополя - фактично анексія", - заявив він.

Він також зазначив, що в української влади нібито була відсутня правова основа для скасування поста президента Автономної республіки Крим та її конституції.

"Прорахувати, скільки втратила економіка Криму, скільки втратив народ, які права були порушені. І через наші парламентські структури європейські ми з вами візьмемо і зобов'яжемо Україну компенсувати це", - додав Володін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін планує відвідати окупований Крим на п'ятиріччя анексії.

Зазначимо, на щорічній прес-конференції в грудні 2018 року він заперечував анексію Криму.

 

МЗС України засуджує приїзд французьких депутатів до Криму на річницю анексії
Новини України Державна дума РФКриманнексия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся