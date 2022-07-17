Окупанти хочуть запустити "Азот" в Сєвєродонецьку: в РНБО попередили про небезпеку

Російські військові хочуть запустити хімічне підприємство "Азот", що знаходиться у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації.
"У Сєвєродонецьку окупанти планують запустити хімічне підприємство "Азот", що може призвести до техногенної катастрофи", - йдеться в повідомленні
Нагадаємо, 25 червня російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк. Однак противнику не вдалося оточити українські сили, підрозділи відійшли на нові рубежі.
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