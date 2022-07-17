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Оккупанты хотят запустить "Азот" в Северодонецке: в СНБО предупредили об опасности

Фото: завод "Азот" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные хотят запустить химическое предприятие "Азот", находящееся во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации.

"В Северодонецке оккупанты планируют запустить химическое предприятие "Азот", что может привести к техногенной катастрофе", - говорится в сообщении

Напомним, 25 июня российские войска полностью захватили Северодонецк. Однако противнику не удалось окружить украинские силы, подразделения отошли на новые рубежи.

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Луганск