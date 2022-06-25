Росіяни не змогли оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку, - мер

Фото: росіяни не змогли оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку (Getty Images)

Українським військовим довелося відійти на більш укріплені позиції з Сєвєродонецька. Це не дало росіянам заблокувати наших бійців у місті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

"Місто у блокаду не взяли. Військові, які мали відійти на більш укріплені позиції - вийшли, тому оточення не вдалося", - заявив Стрюк. При цьому він додав, що такий тактичний відступ допоміг зберегти життя нашим військовим. Ситуація на Сєвєродонецькому напрямі залишається складною.